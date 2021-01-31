Англия

Футболист поделился забавной информацией из внутренней жизни клуба.

В интервью всемирно известному изданию The Athletic резервный голкипер Манчестер Юнайтед Ли Грант рассказал достаточно интересную историю об общении футболистов "Красных дьяволов" в общекомандном чате.

"Я люблю общаться с Матичем, он уже долгое время играет на топ-уровне и знает множество историй.

Неманья уже дважды выигрывал АПЛ. И он постоянно нам об этом напоминает. Он присылает в наш групповой чат фотографии своих мини-кубков АПЛ: "Ну что, парни, есть шанс выиграть в этом году? Давайте, мне нужен еще один", — рассказал Грант.

Ли Грант — 38-летний английский страж ворот, который по ходу свей карьеры сменил множество клубов, остановившись на Манчестер Юнайтед в результате перехода из Сток Сити за 1,7 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, летом 2018 года.

В текущем сезоне ему еще не удавалось ни разу появиться на футбольном поле в составе основной команды, а всего за "Красных дьяволов" он провел два поединка, пропустив при этом три гола.