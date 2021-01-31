Англия

Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч АПЛ.

Челси в рамках поединка 21-го тура чемпионата Англии на своем поле сыграет против Бернли. Томас Тухель доверил место в основе Маркосу Алонсо.

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Хадсон-Одои, Жоржиньо, Ковачич, Маркос Алонсо — Маунт, Вернер — Абрахам

Запасные: Кепа, Пулишич, Канте, Кристенсен, Жиру, Джеймс, Чилвелл, Хавертц, Зума

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс — Брэди, Вествуд, Корк, МакНейл — Выдра, Вуд

Запасные: Гудмундссон, Бардсли, Бенсон, Родригес, Стивенс, Лонг, Мумбонго, Данне, Пикок-Фаррелл

Матч Челси — Бернли начнется в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.