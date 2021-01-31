Англичанин не сможет перебраться в Турцию из-за коронавируса.
Даниэль Роуз, Getty Images
31 января 2021, 13:37
Переход защитника Тоттенхэма Даниэля Роуза в турецкий Трабзонспор сорвался из-за пандемии коронавируса.
"В нынешнее время этот переход слишком сложный. Он может быть осуществлен только в течение семи дней из-за пандемии. Мы попробуем осуществить те трансферы, которые может оформить прямо сейчас", — приводит слова президента Трабзонспора Ахмета Агаоглу talkSPORT.
Ранее сообщалось, что 30-летний англичанин согласился на переезд в турецкий клуб, с которым мог подписать контракт на 3,5 года.