Англия

Англичанин не сможет перебраться в Турцию из-за коронавируса.

Переход защитника Тоттенхэма Даниэля Роуза в турецкий Трабзонспор сорвался из-за пандемии коронавируса.

"В нынешнее время этот переход слишком сложный. Он может быть осуществлен только в течение семи дней из-за пандемии. Мы попробуем осуществить те трансферы, которые может оформить прямо сейчас", — приводит слова президента Трабзонспора Ахмета Агаоглу talkSPORT.

Ранее сообщалось, что 30-летний англичанин согласился на переезд в турецкий клуб, с которым мог подписать контракт на 3,5 года.