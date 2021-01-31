Англия

Голами за лондонцев отметились Аспиликуэта и Алонсо.

Челси принимал Бернли в рамках поединка 21-го тура чемпионата Англии на своем поле и собирался добыть первую победу при Томасе Тухеле. Немецкий специалист доверил место в основе команды Маркосу Алонсо и Каллуму Хадсону-Одои. У Бернли же был привычный состав — разве что можно отметить появление Матея Выдры.

С первых минут команды задали довольно высокий темп игры — подопечные Тухеля сразу же забрали мяч под свой контроль и пытались отметиться быстрым взятием ворот, но до действительно опасных моментов дело не доходило. "Синие" больше пристреливались из-за пределов штрафной, чем вплотную приближались к воротам соперника.

Лондонцы здорово контролировали мяч, практически не давая сопернику что-либо сделать в атаке, но очень редко дело доходило до ударов из опасных позиций. Тем не менее, Челси все-таки ушел на перерыв с преимуществом в счете - Аспиликуэта пробил с острого угла из чужой штрафной, а мяч пролетел над головой Поупа. 1:0.

В начале второго тайма "пенсионеры" задали довольно высокий темп игры и пытались забить второй гол, чтобы обезопасить себя от нервной концовки, но оборона Бернли справилась с натиском соперника. Хадсон-Одои был очень активен на правом фланге и постоянно создавал остроту, но его передачи довольно редко доходили до партнеров.

В одном из моментов англичанин взял игру на себя - Хадсон-Одои ворвался в чужую штрафную площадь и пробил, но мяч задел соперника и угодил в штангу. В заключительные двадцать минут поединка тренерские штабы обеих команд проводили замены, что в какой-то степени снижало темп игры поединка.

Несколько позже в одной из атак Алонсо получил пас от Пулишича и пробил из чужой штрафной с острого угла — мяч зашел прямо под перекладину. 2:0. Бернли пытался отквитать хотя бы один мяч в концовке игры, но гости так и не смогли удивить оборону соперника. Финальный свисток арбитра зафиксировал первую победу Челси при Тухеле.

Челси — Бернли 2:0

Голы: Аспиликуэта, 42, Алонсо, 84

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Хадсон-Одои (Джеймс, 73), Жоржиньо, Ковачич, Маркос Алонсо — Маунт (Хаверц, 80), Вернер — Абрахам (Пулишич, 46)

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс — Брэди (Мумбонго, 76), Вествуд, Корк, МакНейл — Выдра (Родригес, 57), Вуд (Гудмундссон, 72)

Предупреждение: Вествуд