Англия

Завершился очередной матч 21-го тура АПЛ.

В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги Лестер в домашней игре уступил Лидсу (1:3).

Несмотря на быстрый гол от Барнса на 12-й минуте игры, гости сумели моментально отыграться. Через две минуты забил Даллас.

Во втором тайме забивал лишь Лидс. Сначала команду Бьелсы вывел вперед Бемфорд, а затем своим голом отличился Харрисон.

Лестер — Лидс 1:3

Голы: Барнс, 12 — Даллас, 15, Бемфорд, 70, Харрисон, 84

Лестер: Шмейхель, Кастань (Рикарду Перейра, 37), Фофана (Ундер, 80), Эванс, Джастин, Тилеманс, Олбрайтон (Сеюнджю, 46), Барнс, Мэддисон, Перес, Менди.

Лидс: Мелье, Эйлинг, Стрейк, Купер, Даллас, Харрисон, Филлипс, Алиоски, Рафинья (Элдер Кошта, 80), Бэмфорд, Родриго (Клих, 21).

Предупреждения: Эйлинг, Даллас, Клих.