Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Ливерпуль одержал уверенную победу над Вест Хэмом в поединке 21-го тура английской Премьер-лиги со счетом 3:1.

Благодаря дублю Салаха и голу Вейналдума мерсисайдцам удалось прервать успешную серию "молотобойцев", которая продлилась четыре матча кряду в АПЛ.

Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм — Ливерпуль:

Вест Хэм – Ливерпуль 1:3

Голы: Доусон, 87 - Салах, 57, 68, Вейналдум, 84.

Вест Хэм: Фабьянски - Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл — Соучек, Райс – Боуэн (Фредерикс, 79), Бенрахма, Форналс (Ярмоленко, 62) – Антонио (Нобл, 79).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Филлипс, Хендерсон, Робертсон — Тьяго, Вейналдум, Милнер (Джонс, 57) — Салах, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 80), Шакири (Фирмино, 71).

Предупреждения: Райс, 48, Соучек, 49.