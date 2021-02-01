Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 21-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм отправился в гости к Брайтону, где потерпел минимальное поражение.

Автором единственного гола в этой встрече стал Леандро Троссард, который и принес своей команде неожиданные три очка против подопечных Жозе Моуриньо.

Смотрите видео гола и обзор матча Брайтон — Тоттенхэм:

Брайтон — Тоттенхэм 1:0

Гол: Троссард, 17.

Брайтон: Санчес — Уэбстер, Уайт, Данк, Велтман (Берн, 72) — Биссума, Мак Аллистер, Гросс, Марч — Троссард (Коннолли, 79), Мопе (Лаллана, 79).

Тоттенхэм: Льорис — Санчес (Винисиус, 46), Алдервейрелд, Родон, Дэвис — Бергвейн, Сиссоко, Бэйл (Лукас Моура, 61), Хейбьерг, Ндомбеле (Ламела, 74) - Сон Хын Мин.

Предупреждения: Мопе, Берн — Алдервейрелд.