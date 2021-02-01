Действующий чемпион Англии успел оформить переход перед закрытием зимнего трансферного окна.
Бен Дэвис, Getty Images
01 февраля 2021, 10:25
Ряд английских изданий и ресурсов, среди которых The Independent, The Telegraph, BBC и Goal.com, накануне сообщили информацию о том, что английский Ливерпуль непосредственно перед закрытием трансферного окна в АПЛ успел оформить необходимые бумаги относительно трансфера центрального защитника Престон Норт Энд Бена Дэвиса.
По разным данным, 25-летний игрок из Чемпионшипа обошелся "красным" в сумму около 3 млн евро, а также в переход в обратном направлении нидерландского защитника Зеппа ван ден Берга на правах краткосрочного арендного соглашения.
В текущем сезоне Дэвис отыграл 19 матчей за Престон, в которых отличился одной результативной передачей.
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