Англия

Команды решили встряхнуть свои линии атаки.

Как сообщает корреспондент издания The Athletic Давид Орнштайн, английские клубы Саутгемптон и Борнмут решили устроить обмен форвардами под закрытие трансферного окна.

Так, в направлении Чемпионшипа отправится опытный ирландец Шейн Лонг, выступающий в составе "святых" с лета 2014 года, а ему на смену придет норвежец Джошуа Кинг, который в своем нынешнем клубе находится на год меньше — с июля 2015 года.

При этом, футболист Борнмута перейдет на правах полноценного трансфера, а игрок Саутгемптона, для начала, отправится в аренду до конца сезона за малую сумму отступных, с последующим правом выкупа.

Соотношение трансферных стоимостей между футболистами, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 3,93:1, в пользу игрока из Чемпионшипа (11 млн против 2,8 млн евро соответственно).

В текущем сезоне Шейн Лонг провел за "святых" 14 матчей (291 минуту), в которых не отличался забитыми мячами. Джошуа Кинг, в свою очередь, был более результативным в составе "вишен" — те же 14 поединков (755 минуты), которые завершились для него тремя голами и двумя голевыми передачами.