Защитник Престона Бен Дэвис перебрался в Ливерпуль. Об этом сообщает пресс-служба "красных".

Дэвис подписал с Ливерпулем долгосрочный контракт и получил 28-й номер.

25-летний футболист призван закрыть позицию центрального защитника, которая на данный момент очень проблемная для Юргена Клоппа. 

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