Футболист сменил клуб перед закрытием ТО.
Бен Дэвис, Ливерпуль
01 февраля 2021, 22:25
Защитник Престона Бен Дэвис перебрался в Ливерпуль. Об этом сообщает пресс-служба "красных".
Дэвис подписал с Ливерпулем долгосрочный контракт и получил 28-й номер.
25-летний футболист призван закрыть позицию центрального защитника, которая на данный момент очень проблемная для Юргена Клоппа.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.