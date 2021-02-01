Англия

Футболист сменил клуб перед закрытием ТО.

Защитник Престона Бен Дэвис перебрался в Ливерпуль. Об этом сообщает пресс-служба "красных".

Дэвис подписал с Ливерпулем долгосрочный контракт и получил 28-й номер.

✍️ Welcome to the Reds, Ben Davies. — Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021

25-летний футболист призван закрыть позицию центрального защитника, которая на данный момент очень проблемная для Юргена Клоппа.

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