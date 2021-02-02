Англия

Жозе Моуриньо достаточно и трех стражей ворот в обойме.

В своем официальном Twitter-аккаунте испанский Эльче сообщил об успешном завершении переговоров с лондонским Тоттенхэмом относительно перехода голкипера Пауло Гассаниги в состав "бело-зеленых" на правах аренды.

Соглашение с 29-летним стражем ворот было подписано до конца текущего сезона, после чего игрок вернется обратно в состав "шпор", где у него будет еще один год до завершения контракта с клубом.

Данный трансфер оставляет главного тренера лондонского клуба перед выбором из трех вратарей, среди которых двое опытных: Уго Льорис (34 года) и Джо Харт (33), а также воспитанник академии Алфи Уайтмен (22).

В текущем сезоне Гассанига не появлялся на поле в составе Тоттенхэма, лишь дважды при этом попав в заявку на игры в рамках Кубка Англии против Уикома (4:1) и Марина (5:0).

Аргентинский голкипер будет иметь возможность дебютировать уже в поединке против Вильярреала в ближайшие выходные.