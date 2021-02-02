В поединке 22-го тура английской Премьер-лиги Арсенал отправился в гости к Вулверхэмптону. 

Положение дел в матче развивалось по сценарию "канониров", которые минимально вели в счете в преддверии свистка на перерыв.

Все изменилось в компенсированное к первому тайму время, когда центральный защитник Арсенала Давид Луис после небольшого контакта сбил в своей штрафной соперника.

Помимо пенальти, главный арбитр встречи Крейг Поусон решил удались бразильца с поля, а Рубен Невеш уверенно реализовал пенальти, поставив тем самым Арсенал в крайне неудобное положение.

 

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