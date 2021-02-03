"Красные дьяволы" уничтожили соперника на своем поле.
Радость игроков МЮ, getty images
03 февраля 2021, 00:11
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Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 9:0
Голы: Ван-Биссака, 18, Рашфорд, 25, Беднарек, 34( в свои ворота), Кавани, 39, Мартиаль, 69, 90, Мактоминей, 71, Фернандеш, 88 (с пенальти), Джеймс, 90+3
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Гринвуд, Бруну Фернандеш, Рашфорд — Кавани
Саутгемптон: Маккарти — Рэмси, Беднарек, Стивенс, Бертранд — Армстронг, Уорд-Праус, Янкевиц, Дженепо — Адамс, Ингс
Предупреждения: Магуайр, ван де Беек — Рэмси, Стивенс, Армстронг
Удаление: Янкевиц, 2, Беднарек, 86