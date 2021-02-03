Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Вулверхэмптон — Арсенал, Getty Images
03 февраля 2021, 01:00
Арсенал потерпел гостевое поражение от Вулверхэмптона в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги.
Минимально ведя в счете ближе к перерыву, "канониры" оказались в непростой ситуации, когда главный арбитр встречи назначил в их ворота пенальти, при этом удалив с поля Давида Луиса за минимальный контракт с игроком "волков".
Реализовав одиннадцатиметровый, Вулверхэмптон повел в счете уже в начале второго тайма. Позже рефери еще показал красную карточку голкиперу Арсенала Бернду Лено, но счет в данном противостоянии больше не менялся — 2:1.
Смотрите видео голов и обзор матча Вулверхэмптон — Арсенал:
Вулверхэмптон — Арсенал 2:1
Голы: Невеш, 45+5, с пенальти, Моутиньо, 49 — Пепе, 32.
Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Коуди, Боли, Килман — Невеш (Дендонкер, 74), Моутиньо — Траоре, Поденсе (Витинья, 62), Нету, Вильям Жозе (Силва, 90+1).
Арсенал: Лено — Бельерин, Холдинг, Давид Луис, Суареш — Партей (Рунарссон, 75), Джака — Сака, Смит-Роу, Пепе (Обамеянг, 61) — Ляказетт (Габриэль, 46).
Предупреждения: Моутиньо, Килман, Невеш — Партей, Джака.
Удаления: Давид Луис, 45+3, Лено, 72.