Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Арсенал потерпел гостевое поражение от Вулверхэмптона в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги.

Минимально ведя в счете ближе к перерыву, "канониры" оказались в непростой ситуации, когда главный арбитр встречи назначил в их ворота пенальти, при этом удалив с поля Давида Луиса за минимальный контракт с игроком "волков".

Реализовав одиннадцатиметровый, Вулверхэмптон повел в счете уже в начале второго тайма. Позже рефери еще показал красную карточку голкиперу Арсенала Бернду Лено, но счет в данном противостоянии больше не менялся — 2:1.

Смотрите видео голов и обзор матча Вулверхэмптон — Арсенал:

Вулверхэмптон — Арсенал 2:1

Голы: Невеш, 45+5, с пенальти, Моутиньо, 49 — Пепе, 32.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Коуди, Боли, Килман — Невеш (Дендонкер, 74), Моутиньо — Траоре, Поденсе (Витинья, 62), Нету, Вильям Жозе (Силва, 90+1).

Арсенал: Лено — Бельерин, Холдинг, Давид Луис, Суареш — Партей (Рунарссон, 75), Джака — Сака, Смит-Роу, Пепе (Обамеянг, 61) — Ляказетт (Габриэль, 46).

Предупреждения: Моутиньо, Килман, Невеш — Партей, Джака.

Удаления: Давид Луис, 45+3, Лено, 72.