Матч 22-го тура чемпионата Англии завершился минимальной победой "волков".
Getty Images
02 февраля 2021, 22:05
В 22-м туре АПЛ Вулверхэмптон заработал три очка в поединке против Арсенала, потерявшего двух игроков из-за удалений.
Счет в матче открыл Пепе, и в первой половине поединка "канониры" выглядели очень неплохо. Однако всю игру сломал эпизод в компенсированное время первого тайма.
Судья Поусон не только назначил очень сомнительный пенальти в ворота Арсенала, но и удалил Давида Луиса, который, казалось, даже не коснулся соперника, за фол последней надежды.
При этом, в отличие от эпизода с отменой гола Сака на 9-й минуте, арбитр даже не стал сверяться с VAR.
После того, как Моутиньо в самом начале второго тайма вывел Вулверхэмптон вперед, задача гостей осложнилась до предела. А когда удаление заработал вратарь Лено, сыгравший руками за пределами штрафной, шансов у команды Артеты практически не осталось.
Вулверхэмптон — Арсенал 2:1
Голы: Невеш, 45+5, с пенальти, Моутиньо, 49 — Пепе, 32.
Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Коуди, Боли, Килман — Невеш (Дендонкер, 74), Моутиньо — Траоре, Поденсе (Витинья, 62), Нету, Вильям Жозе (Силва, 90+1).
Арсенал: Лено — Бельерин, Холдинг, Давид Луис, Суареш — Партей (Рунарссон, 75), Джака — Сака, Смит-Роу, Пепе (Обамеянг, 61) — Ляказетт (Габриэль, 46).
Предупреждения: Моутиньо, Килман, Невеш — Партей, Джака.
Удаления: Давид Луис, 45+3, Лено, 72.
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