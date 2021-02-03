"Святые" с треском провалились на Олд Траффорд.
Ральф Хазенхюттль, getty images
03 февраля 2021, 06:25
В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд поиздевался над Саутгемптоном (9:0).
Отметим, что "святые" уже на второй минуте остались в меньшинстве после удаления хавбека Янкевица.
Во втором сезоне подряд Саутгемптон повторил антирекорд Премьер-лиги, пропустив девять голов в одном матче.
Напомним, в сезоне-2019/20 они с таким же счетом уступили Лестеру. Тогда клуб также играл в меньшинстве после удаления в первом тайме.
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