Англия

"Святые" с треском провалились на Олд Траффорд.

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд поиздевался над Саутгемптоном (9:0).

Отметим, что "святые" уже на второй минуте остались в меньшинстве после удаления хавбека Янкевица.

Во втором сезоне подряд Саутгемптон повторил антирекорд Премьер-лиги, пропустив девять голов в одном матче.

Напомним, в сезоне-2019/20 они с таким же счетом уступили Лестеру. Тогда клуб также играл в меньшинстве после удаления в первом тайме.

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