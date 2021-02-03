Англия

Украинец вышел на поле во втором тайме вместо Канселу.

Манчестер Сити сошелся в гостевом противостоянии с Бернли в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги.

Александр Зинченко оказался вне стартового состава "горожан" на этот матч, однако на 64-й минуте он появился на футбольном поле при счете 0:2 в пользу его команды.

Украинский полузащитник, выступающий также на позиции левого защитника, вышел на замену вместо Жоау Канселу.

Стоит отметить, что поединок против Бернли стал для Александра Зинченко восьмым в текущем сезоне в рамках чемпионата Англии.

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