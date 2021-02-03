Англия

Александр Зинченко вышел на поле во втором тайме вместо Жоау Канселу.

Манчестер Сити отправился в гости к Бернли в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги, где одержал уверенную победу.

Подопечные Хосепа Гвардиолы отправили в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Габриэль Жезус и Рахим Стерлинг, чего оказалось более чем достаточно для победы в этом матче.

Александр Зинченко оказался вне стартового состава "горожан" на этот поединок, однако на 64-й минуте украинец появился на футбольном поле, выйдя на замену вместо Жоау Канселу.

Бернли – Манчестер Сити 0:2

Голы: Жезус, 3, Стерлинг, 38

Бернли: Поуп – Лоутон, Тарковский, Ми, Питерс – Гудмундссон, Уэствуд (Берсон, 81), Корк (Стивенс, 71), Макнил – Родригес (Мумбонго, 77), Выдра

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу (Зинченко, 64), Стоунз, Диаш, Ляпорт – Бернарду Силва, Родри, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлинг

Предупреждения: Эдерсон – Стивенс, Мумбонго.