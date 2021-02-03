Англия

Подопечные Роджерса набрали три очка в выездном поединке.

Лестер в рамках поединка 22-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Фулхэму и добился победы с комфортным счетом.

"Лисы" открыли счет усилиями Ихеаначо на 17-ой минуте встречи, а финальный счет установили под занавес первого тайма — отметился Джастин.

Фулхэм — Лестер 0:2

Голы: Ихеаначо, 17, Джастин, 44

Фулхэм: Ареоля — Айна, Тете (Кавалейру, 46), Адарабиойо, Андерсен, Робинсон — Лофтус-Чик (Декордова-Рид, 71), Рид, Лукман, Замбо-Ангисса (Лемина, 46), - Митрович.

Лестер: Шмейхель — Рикарду Перейра, Джастин, Эванс, Сеюнджю — Чаудхари (Менди, 61), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Амарти, 76) — Перес (Олбрайтон, 61), Ихеаначо.

Предупреждения: Рид, Айна, Кавалейру — Менди