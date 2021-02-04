Англия

Узнайте, кто покажет поединок чемпионата Англии.

В рамках центрального поединка 22-го тура английской Премьер-лиги встрется две лондонские команды - Тоттенхэм и Челси.

Обе команды перед началом игрового дня находятся в середине турнирной таблицы и хотят приблизиться к эшелону лидирующих команд.

Матч Тоттенхэм — Челси состоится в четверг, 4 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. Трансляция будет на телеканале Setanta Sports.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.