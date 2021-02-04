Англия

Английский вингер успешно дебютировал за "молотобойцев" после ухода этой зимой из Манчестер Юнайтед.

Завершился очередной поединок 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором Вест Хэм отправился в гости к Астон Вилле.

Подопечные Дэвида Мойеса создали значительно больше моментов, чем их соперник, что отразилось на конечном результате встречи.

Благодаря голу Соучека и дублю Лингарда "молотобойцы" одержали уверенную победу над Астон Виллой. Интересно, что для Лингарда, покинувшего Манчестер Юнайтед в минувшее трансферное окно, этот матч стал дебютным за Вест Хэм.

Астон Вилла — Вест Хэм 1:3

Голы: Уоткинс, 81 - Соучек, 51, Лингард, 56, 83

Астон Вилла: Мартинес — Мингз, Конса, Таргетт, Кэш — Макгинн, Баркли (Трезеге, 69), Дуглас Луис (Сансон, 80) — Грилиш, Уоткинс, Эль-Гази (Траоре, 46).

Вест Хэм: Фабиански — Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Цоуфал — Фредерикс (Форнальс, 84), Райс, Соучек, Бенрахма (Джонсон, 88) — Лингард (Боуэн, 90), Антонио.

Предупреждения: Дуглас Луис — Крессуэлл.