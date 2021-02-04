Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 22-го тура английской Премьер-лиги.

Гостевой матч Вест Хэма против Астон Виллы в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги стал памятным для английского нападающего Джесси Лингарда, который в своей первой игре за "молотобойцев" сумел оформить дубль. Его результативные удары на 56-й и 83-й минутах в конечном итоге принесли подопечным Мойеса седьмую победу в последних восьми поединках (3:1).

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Астон Вилла —1:3

Голы: Уоткинс, 81 — Соучек, 51, Лингард, 56, 83

Астон Вилла: Мартинес — Мингз, Конса, Таргетт, Кэш — Макгинн, Баркли (Трезеге, 69), Дуглас Луис (Сансон, 80) — Грилиш, Уоткинс, Эль-Гази (Траоре, 46).

Вест Хэм: Фабиански — Огбонна, Доусон, Крессвелл, Цоуфал — Фредерикс (Форнальс, 84), Райс, Соучек, Бенрахма (Джонсон, 88) — Лингард (Боуэн, 90), Антонио.

Предупреждения: Дуглас Луис — Крессвелл.