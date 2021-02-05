Англия

Football.ua подводит итоги очередного тура английской Премьер-лиги.

Уже традиционно каждый тур чемпионата Англии насыщен интересными событиями и сенсациями. Минувший не стал исключением из правил и преподнес нам несколько сюрпризов.

Так, Крейг Поусон заставил вновь говорить о судействе после матча Вулверхэмптона и Арсенала, Манчестер Юнайтед повторил рекорд АПЛ по самой разгромной победе, Брайтон приятно удивил против Ливерпуля, а Челси преодолевает кризис с Томасом Тухелем.

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 22-Й ТУР

Спорное удаление Давида Луиса сломало игру Арсенала с Вулверхэмптоном

Начнем, пожалуй, с поединка, который после своего просмотра оставил "неприятное послевкусие", пищу для размышлений, а также кучу гневных высказываний в адрес арбитра Крейга Поуса и работы системы VAR в английской Премьер-лиги. В целом, тема судейства в Англии поднимается достаточно часто, а на этот раз жертвой спорного решения стал лондонский Арсенал.

Первый тайм проходил полностью под диктовку подопечных Микеля Артеты, а "возродившийся" Николя Пепе буквально издевался над соперниками с помощью своего дриблинга. В моменте с забитым голом многомиллионный ивуариец и вовсе выставил Нельсона Семеду посмешищем всего оборонительного цеха, но одержать победу Арсеналу в этом матче было не суждено. Буквально перед перерывом Давид Луис сбил Виллиана Жозе в собственной штрафной после минимального контракта, который возможно разглядеть только пересмотрев несколько раз эпизод. Назначение пенальти не вызывает никаких сомнений, но главный арбитр матч Крейг Поусон еще и удалил Давида Луиса с поля, тем самым поставив "канониров" в крайне непростое положение.

Двойное наказание за срыв перспективной атаки? Хорошо, давайте тогда во всех подобных моментах придерживаться такого принципа, а не выборочно решать судьбу противостояний. Почему Поусон, принимая такое ответственное решение, даже не идет пересмотреть повтор? Вопрос, который остается открытым, но по факту мы имеем переломный момент в матче вместо "горчичника" для Давида Луиса. После перерыва последовал невероятный гол Моутиньо и удаление Бернда Лено, но какое это уже имело значение? Поединок завершился еще в первом тайме.

"Красные дьяволы" устроили девять кругов ада "святым"

Многочисленные травмы, вызванные отсутствием ряда ключевых футболистов, вынудили Ральфа Хазенхюттля экспериментировать с основным составом. Так, молодой центральный полузащитник Александр Янкевиц, вышедший за замену в прошлом матче с Астон Виллой всего на две минуты, проявился в старте "святых" против одного из лидеров турнирной таблицы — Манчестер Юнайтед.

Кто бы мог подумать, что Янкевиц проведет на поле с "красными дьяволами" еще меньше времени, чем ему было предоставлено в минувшем поединке... Уже на первой минуте встречи 19-летний швейцарец грубейшим образом сыграл в отборе против Скотта Мактоминея и увидел перед своими глазами красную карточку, впоследствии чего заставил Хазенхюттля лицезреть флешбеки с прошлого сезона, когда его подопечные потерпели тотальное поражение от Лестера со счетом 0:9.

Футболисты Манчестер Юнайтед жалеть и без того обескровленного соперника многочисленными кадровыми потерями даже не думали, поэтому история повторилась — 9:0. Особо обсуждать этот матч не имеет смысла, кроме момента со вторым удалением игрока Саутгемптона во втором тайме и назначенным пенальти после "фола" Яна Беднарека. Не опять, а снова! Рефери Майк Дин ошибся, но благо впоследствии ФА удовлетворила апелляцию "святых" и отменила Беднареку красную карточку.

И тут приходится вернуться с матчу Вулверхэмптона и Арсенала, ведь "канониры" также обжаловали удаление Давида Луиса, но эта апелляция была отклонена. Действительно, легко отменить красную Беднарека, когда она никак не повлияла на конечный исход поединка. Другое дело, когда нужно поступить аналогичным образом по отношению к Давиду Луису, но признавать ошибку судьи (конкретно с удалением, а не пенальти!), тем самым наносить удар по собственной репутации в Футбольной ассоциации Англии никто не намерен.

Ливерпуль потерпел фиаско вслед за Тоттенхэмом. Виновник один — Брайтон

Брайтон с самого начала сезона вызывает лично у меня симпатию своим стилем и умением создать проблемы абсолютно любому сопернику в Премьер-лиге. Под руководством Грэма Поттера "чайки" сумели отработать свою игру до автоматизма в тактическом плане, но слабая реализация заставляет команду бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе Англии во втором сезоне подряд.

Недобор очков — главная проблема Брайтона, а по количеству нереализованных моментов они являются худшей командой АПЛ (xG - 37,22, голов — 24). Правда, именно против серьезных соперников, которые ставят перед собой минимальную задачу — попадание в Лигу чемпионов, слаженный и симпатичный коллектив Поттер сумел одержать две победы. Можно сказать, что сенсационные, но нельзя отрицать, что заслуженные.

Вслед за Тоттенхэмом минимальное поражение от Брайтона потерпел обескровленный в оборонительной линии Ливерпуль, который выглядел на поле очень вяло и не смог предложить своему сопернику абсолютно ничего интересного. Конец ли это чемпионским амбициям мерсисайдцев, а прошлый всплеск побед после ряда неудовлетворительных результатов оказался лишь фикцией выхода из кризиса? Осмелюсь предположить, что Юрген Клопп встретился частично с тем, что сейчас переживает Жозе Моуриньо. Отсутствие плана Б и постоянная надежда на лидеров, которые тоже люди и тоже могут уставать как морально, так и физически, играют с главным тренером Ливерпуля злую шутку.

Как оказалось, кадровые проблемы в центральной зоне обороны создавали Клоппу меньше головной боли, чем недостаток кондиций ключевых игроков. Ну, зато Мане и Салах сыграли в Кубке Англии против Астон Виллы, состав которой полностью из игроков U-23 изначально был известен ввиду массового заражения коронавирусом в первой команде "львов". Что будет с возвращением Лиги чемпионов — представить страшно, но списывать со счетов Юргена Клоппа пока слишком рано.

Томас Тухель на коне. Союз Жозе Моуриньо и Тоттенхэма — всё?

Уже традиционно центральный поединок тура английской Премьер-лиги не радует своей результативностью, но, когда играет сегодняшний Тоттенхэм, надеяться увидеть что-то результативное, атакующее и динамичное на поле — весьма глупо. Несмотря на то, что Томас Тухель только обживается на новом рабочем месте в качестве главного тренера Челси, именно его команда играла продуманнее, осознаннее и интереснее. Наверное, можно поздравить Тимо Вернера с возвращением на позицию центрфорварда, а немецкого специалиста — с первыми успехами на новой должности.

Подопечные Жозе Моуриньо, в свою очередь, потерпели уже третье поражение подряд, при этом уровень соперников "шпор" в данном случае не имеет никакого значения. Из матча в матч когда-то жаждущий побеждать португалец категорически отказывается отступать от своих принципов прагматичного футбола, надеясь добыть положительный результат благодаря одному-двум моментам.

Без главного бомбардира и ассистента Харри Кейна у Тоттенхэма стало совсем все плохо, но ведь надеяться второй сезон подряд на одного игрока — это разве ключ с достижению тех целей, которые руководство "шпор" ставило перед Моуриньо при назначении на пост главного тренера? Но Жозе продолжает жаловаться на судейство, хотя его команда уступает сопернику по игре, а также идти на внутренние конфликты со своими футболистами. Однако, справедливости ради, комментарии Моуриньо в прессе действительно интересные и никогда не заставляют пройти мимо, чего нельзя сказать о матчах Тоттенхэма.

Одной строкой

В битве аутсайдеров есть победитель — Шеффилд Юнайтед. Пока что у Сэма Аллардайса мало что получается на посту главного тренера Вест Бромвича, при чем неудачи команда терпит с прямыми конкурентами в борьбе за вылет в Чемпионшип. "Клинков" же теперь отделяет всего одно очко от того, чтобы покинуть последнюю строчку, но от этого положение дел у коллектива Криса Уайлдера кардинально лучше не стало.

Кристал Пэлас отказался атаковать после перерыва, но одолел Ньюкасл. Противостояние двух команд с не самым красивым футболом вряд ли вызвало у болельщиком непреодолимое желание потратить свое время на его просмотр. Несмотря на то, что "сороки" открыли счет в этом матче, еще в первом тайме подопечные Ходжсона отыгрались и вышли вперед, а после перерыва удержали победный для себя результат.

Лестер ожидаемо разобрался с Фулхэмом. "Лисы" решили исход противостояния с аутсайдером в свою пользу еще в первом тайме, забив два мяча. Вторая половина встречи стала для Лестером лишь формальностью и попыткой сохранить как можно больше физических сил. Иначе это нельзя объяснить, ведь после перерыва команды не нанесли ни одного удара в створ ворот. Ареоля и Шмайхель должны поблагодарить за незапланированный, хоть и непродолжительный отдых.

Манчестер Сити — будущий чемпион? Как и ожидалось, подопечные Хосепа Гвардиолы разобрались с Бернли, который в этом сезоне неоднократно создавал проблемы как раз таки соперникам из "большой шестерки", но не в этот раз. Ман Сити одержал свою десятую победу в десяти матчах 2021 года. Многие уже поздравили "горожан" с чемпионством, но сколько раз в текущей кампании эти "поздравления" звучали в адрес других коллективов. Давайте пока попридержим коней, хотя сегодняшний статус фаворита более чем оправдан.

Эвертон реабилитировался с Лидс за неудачу в прошлом туре. "Павлины" всячески сохраняли интригу и пытались избежать поражения в один мяч, но во второй половине встречи коллективу Карло Анчелотти удалось сдержать натиск соперника. К слову, Калверт-Льюин наконец-то прервал свою безголевую серию в АПЛ, которая продлилась семь матчей кряду, а Эвертон продолжает гонку за попадание в еврокубки по итогам сезона.

Это был Лингард или все-таки "Лингардиньо"? Лучшего дебюта за новую команду и представить сложно, ведь уже в первом матче за Вест Хэм Лингарду удалось оформить дубль и помочь своей новой команде одержать победу над Астон Виллой. Не обошлось без ошибок голкира "львов" Эми Мартинеса, но отрицать прогресс "молотобойцев" при Дэвиде Мойесе нельзя уже достаточно давно, а сейчас — вообще глупо. Из борца за выживание до претендента на еврокубки — это про сегодняшний Вест Хэм.