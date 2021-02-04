Англия

Наставник Арсенала высказался о многочисленных случаях с оскорблениями игроков в соцсетях.

Гневные комментарии в адрес футболистов после неудачных матчей в социальных сетях — обычная практика со стороны многих болельщиков, однако нередко подобные сообщения далеки от конструктивной критики и переходят в оскорбления.

В Арсенале жертвой такого хейта со стороны собственных фанатов стал голкипер Рюнар Рунарссон, который допустил ряд ошибок в четвертьфинале Кубка английской лиги против Манчестер Сити, которые стоили его команде участия в турнире. Главный тренер "канониров" Микель Артета призвал бороться с прямыми оскорблениями в социальных сетях в адрес футболистов.

"Существуют самые разные типы оскорблений, и я считаю, что их необходимо полностью искоренить. Социальные сети играют большую роль в формировании психического здоровья футболистов, которое сегодня стало очень уязвимо".

"Я поддерживаю, чтобы люди высказывали свое мнение, но при этом категорически против прямых оскорблений людей. Не понимаю, как можно высказывать в адрес человека, которого не знаешь, абсолютно все, что ты о нем думаешь, через экран своего телефона".

"Нужно искоренить это, потому что это наносит большой урон футболу и публичным людям. Я думаю, что мы должны серьезно подойти к решению этой проблемы. Надеюсь, что вы, ребята из средств массовой информации, также сыграете большую роль в поддержке нас и индустрию в целом", — приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

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