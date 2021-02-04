Англия

Команда под руководством Томаса Тухеля еще не пропустила ни одного мяча в чемпионате.

В 22-ом туре Челси под руководством Томаса Тухеля пожаловал в гости к принципиальному сопернику — Тоттенхэму, которым сейчас руководит легенда Стэмфорд Бридж Жозе Моуриньо. Кстати, португалец у руля "шпор" успел сыграть четыре матча против своей бывшей команды, и ни одного не выиграл. Собственно, печальная тенденция для "особенного" продолжилась.

Этот поединок показал значимость фигуры Харри Кейна, который пропускал матч из-за травмы. "Шпоры", впрочем, как и "аристократы", нанесли всего два удара в створ ворот соперника. А самый опасный момент команда Моуриньо "родила" аж на 88-ой минуте, но "кейнозаменитель" Карлос Винисиус из убойной позиции пробил мимо ворот.

Челси сыграл так, как того требовала ситуация. Гости на экваторе первого тайма заработали пенальти, который реализовал Жоржиньо, и очень надежно действовали в обороне. В первой половине встречи "шпоры" иногда даже не могли пройти половину поля.

На второй тайм хозяева вышли заряженными и плотно присели на ворота соперника. Можно вспомнить опасный удар Ламелы или шанс Сона на последних секундах встречи, но взять хотя бы очко в матче им было не суждено.

Тоттенхэм проигрывает третий матч кряду в чемпионате и рискует опуститься на девятое место, если шестого февраля Астон Вилла выиграет у Арсенала.

Три очка помогли Челси обойти Эвертон в турнирной таблице, поднявшись на шестую строчку. Правда, у "ирисок" еще две игры в запасе при равном количестве очков с командой Томаса Тухеля. И напоследок стоит отметить, что для немецкого коуча это был третий матч у руля "синих". Ни в одном из них команда не пропустила. Наконец-то за долгое время фанаты должны быть довольны!

Тоттенхэм – Челси 0:1

Голы: Жоржиньо (пен), 24.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис — Хейбьерг, Сиссоко – Бергвейн (Моура, 69), Ндомбеле (Ламела, 69), Сон — Винисиус.

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва (Кристенсен, 35), Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич (Канте, 74), Алонсо — Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 64) — Вернер.

Предупреждения: Алдервейрелд, 50 – Пулишич, 80, Канте, 81, Аспиликуэта, 88.