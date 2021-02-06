Англия

Ранее поляку отменили красную карточку, полученную в матче с Манчестер Юнайтед.

В поединке 23-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон отправился в гости к Ньюкаслу.

Защитник Ян Беднарек мог пропустить этот матч из-за дисквалификации, однако ФА отметила его красную карточку, полученную в прошлой встрече с Манчестер Юнайтед.

Так, 24-летний поляк смог выйти в старте "святых" против Ньюкасла, однако в этом поединке он отметился автоголом. Интересно, что против манкунианцев он также отправил мяч в сетку собственных ворот.

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