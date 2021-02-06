Завершился поединок 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором Фулхэм принимал на своем поле Вест Хэм.

Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Полузащитник Андрей Ярмоленко оказался вне стартового состава "молотобойцев", но вышел во втором тайме вместо Бенрахма на 56-й минуте.

Фулхэм — Вест Хэм 0:0

Фулхэм: Ареоля, Андерсен, Тете, Адарабиойо, Робинсон (Маджа, 79) — Лофтус-Чик, Лемина (Митрович, 79), Лукман, Рид, Кавалейру, Декордова-Рид (Замбо-Ангисса, 83).

Вест Хэм: Фабиански, Доусон, Огбонна, Цоуфал, Крессуэлл, Лингард, Соучек, Боуэн (Нобл, 56), Райс, Бенрахма (Ярмоленко, 56), Антонио (Фредерикс, 74).

Предупреждение: Андерсен - Огбонна, Фабиански.

Удаление: Соучек, 90+7