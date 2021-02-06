Украинский полузащитник появился на поле на 56-й минуте.
Фулхэм - Вест Хэм, Getty Images
06 февраля 2021, 21:26
Завершился поединок 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором Фулхэм принимал на своем поле Вест Хэм.
Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Полузащитник Андрей Ярмоленко оказался вне стартового состава "молотобойцев", но вышел во втором тайме вместо Бенрахма на 56-й минуте.
Фулхэм — Вест Хэм 0:0
Фулхэм: Ареоля, Андерсен, Тете, Адарабиойо, Робинсон (Маджа, 79) — Лофтус-Чик, Лемина (Митрович, 79), Лукман, Рид, Кавалейру, Декордова-Рид (Замбо-Ангисса, 83).
Вест Хэм: Фабиански, Доусон, Огбонна, Цоуфал, Крессуэлл, Лингард, Соучек, Боуэн (Нобл, 56), Райс, Бенрахма (Ярмоленко, 56), Антонио (Фредерикс, 74).
Предупреждение: Андерсен - Огбонна, Фабиански.
Удаление: Соучек, 90+7