Англия

Наставник Манчестер Юнайтед подвел итоги ничейному исходу поединка его команды против Эвертона.

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Эвертон. Хозяева поля сумели дважды забить по ходу первого тайма, однако провалили старт второй половины, в результате чего были вынуждены вновь выходить вперед перед заключительным отрезком дуэли. Однако усилиями нападающего "ирисок" Доменика Калверт-Льюина, гостям удалось отыграться незадолго до финального свистка (3:3).

Последовательный камбэк Эвертона — в обзоре поединка "ирисок" против Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер во время послематчевого интервью был явно раздражен подобным результатом его команды.

"Я полностью разочарован нашей сегодняшней игрой, — сказал норвежский специалист, — особенно меня расстроили последние 40 минут поединка. Соперники сумели дважды забить в начале второго тайма, после чего я хотел увидеть реакцию своих подопечных. Парни хорошо двигались в атаке весь поединок, но забили слишком мало голов из имевшихся моментов.

Мне понравилось, как мы отреагировали на ситуацию, когда счет стал 2:2. Игроки показали, что у них есть характер. Мы доминировали в контроле над мячом, создавали пространство, но просто не смогли забить четвертый гол, который помог бы нам выиграть игру досрочно. Однако это не снимает с нас ответственности за последние минуты. Такие матчи надо доводить до конца.

Сейчас моей задачей будет поднятие морального духа игроков. Они хотели добиться результата, но не смогли этого сделать. Сложно будет их убедить в том, что, несмотря на исход, мы сыграли в достойный футбол", — подытожил Оле-Гуннар Солскьяер.

В следующем туре Манчестер Юнайтед ожидает гостевой поединок против Вест Бромвича.