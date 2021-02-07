Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 23-го тура английской Премьер-лиги.

Противостояние между Манчестер Юнайтед и Эвертоном украсило собой окончание субботней программы 23-го тура АПЛ. "Красные дьяволы" сумели довершить уверенную игру в первом тайме двумя забитыми мячами, однако соперники сумели свести на нет все старания коллектива Солскьяера сразу после перерыва.

Чуть позднее, хозяева поля вновь сумели выйти вперед по счету, однако неуверенная игра в обороне подарила ближайшим конкурентам Манчестер Юнайтед возможность воспользоваться их ошибкой (3:3).

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:



Манчестер Юнайтед — Эвертон 3:3

Голы: Кавани, 24, Фернандеш, 45, Мактоминей, 70 — Дукуре, 49, Родригес, 52, Калверт-Льюин, 90+5

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Погба (Фред, 39) — Гринвуд (Туанзебе, 90+3), Бруну Фернандеш, Рашфорд — Кавани.

Эвертон: Ольсен — Холгейт, Кин, Годфри, Динь — Дукуре (Кинг, 82), Дэвис (Ивоби, 74), Гомеш — Родригес (Сигурдссон, 69), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Предупреждения: Шоу, Туанзебе — Кин.