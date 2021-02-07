Англия

Футболист рассказал об отношениях людей к совей персоне.

Защитник лондонского Челси Антонио Рюдигер признался, что получил слишком много негативных сообщений с расистскими оскорблениями после увольнения Фрэнка Лампарда с поста главного тренера "пенсионеров".

"Я нахожусь в клубе в течение четырех сезонов, и у меня было четыре разных тренера. Никогда не говорилось о том, что игроки были вовлечены в отставки тренеров. Моя совесть чиста. Я знаю, кто я, и я знаю, что я не делал всю ту ерунду, про которую пишут. Я открыт для каждого нового тренера, как и для мистера Лампарда".

"Я не могу контролировать эмоции людей, но люди должны оставаться людьми. Было много расизма в мою сторону. Это делает меня сильнее, потому что я знаю, кто я, могу смотреть в зеркало и улыбаться. Я знаю, что ничего не делал, поэтому для меня это забыто. Конечно, больно, но в данном случае я просто блокирую такие сообщения", — сказал Рюдигер пресс-службе Челси.

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