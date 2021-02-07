"Горожане" обыграли "красных" на их поле впервые за почти 18 лет.
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07 февраля 2021, 20:23
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Ливерпуль — Манчестер Сити 1:4
Голы: Салах, 63 (пен.) — Гюндоган, 49, 73, Стерлинг, 76, Фоден, 83
На 37-й минуте Илкай Гюндоган (Манчестер Сити) не забил пенальти (промах).
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Робертсон (Цимикас, 85) — Тиаго (Шакири, 69), Вейналдум, Джонс (Милнер, 68) — Салах, Фирмино, Мане.
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко — Б. Силва, Родри, Гюндоган — Марез (Габриэль Жезус, 72), Стерлинг, Фоден.
Предупреждения: Тиаго, Фабиньо — Диаш.