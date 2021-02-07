Англия

Украинец сыграл все 90 минут в матче за шесть очков.

В рамках 23-го тура АПЛ Манчестер Сити в гостях не оставил шансов Ливерпулю (1:4).

Авторитетный портал WhoScored, традиционно, раздал оценки футболистам за матч.

Украинец Александр Зинченко провел все 90 минут на поле и получил балл 7,2.

Лучшим футболистом матча стал Фил Фоден, на счету которого гол и ассист — 9,3. Худший в игре — вратарь Ливерпуля Алиссон — 3,7.

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