Украинец сыграл все 90 минут в матче за шесть очков.
Александр Зинченко, getty images
07 февраля 2021, 20:35
В рамках 23-го тура АПЛ Манчестер Сити в гостях не оставил шансов Ливерпулю (1:4).
Авторитетный портал WhoScored, традиционно, раздал оценки футболистам за матч.
Украинец Александр Зинченко провел все 90 минут на поле и получил балл 7,2.
Лучшим футболистом матча стал Фил Фоден, на счету которого гол и ассист — 9,3. Худший в игре — вратарь Ливерпуля Алиссон — 3,7.
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