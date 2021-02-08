Англия

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Ливерпуль в поединке 23-го тура чемпионата Англии на своем поле разгромно уступил Манчестер Сити со счетом 1:4.

Мерсисайдцы нашли чем ответить на гол Гюндогана в начале второго тайма, но затем Алиссон "потопил" свою команду.

Ливерпуль — Манчестер Сити 1:4

Голы: Салах, 63 (пен.) — Гюндоган, 49, 73, Стерлинг, 76, Фоден, 83

На 37-й минуте Илкай Гюндоган (Манчестер Сити) не забил пенальти (промах).



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Робертсон (Цимикас, 85) — Тиаго (Шакири, 69), Вейналдум, Джонс (Милнер, 68) — Салах, Фирмино, Мане.



Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко — Б. Силва, Родри, Гюндоган — Марез (Габриэль Жезус, 72), Стерлинг, Фоден.



Предупреждения: Тиаго, Фабиньо — Диаш.