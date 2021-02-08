"Красные дьяволы" рассматривают варианты усиления обороны.
Ибраима Конате, фото getty images
08 февраля 2021, 21:34
Манчестер Юнайтед собирается подписать защитника Лейпцига Ибраиму Конате, сообщает издание The Independent.
Источник утверждает, что Оле-Гуннар Солскьяер лично заинтересован в подписании защитника, которого видит важным элементом команды.
В текущем сезоне Ибраима Конате провел всего лишь двенадцать поединков, в которых отметился одним голом.
Отметим, что на французского защитника также претендует другой представитель АПЛ — Ливерпуль.