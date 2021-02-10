Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 1/8 финала Кубка Англии.

В рамках 1/8 финала Кубка Англии любителей английского футбола ожидает противостояние двух команд АПЛ. Так, Эвертон на своем поле примет Тоттенхэм.

Эвертон — Тоттенхэм

Среда, 10 февраля, 22:15. Гудисон Парк, Ливерпуль. Главный арбитр — Дэвид Кут. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Нестабильные выступления в рамках английской Премьер-лиги стоили Эвертону места в еврокубковой зоне, однако отрыв от лидирующих команд некритичный и составляет всего два пункта. Более того, из последних неудач "ирисок" в чемпионате Англии можно отметить только поражение от Ньюкасла, а вот в остальных поединках команда Карло Анчелотти систематично набирала очки.

Нельзя не упомянуть о героической результативной ничьей с Манчестер Юнайтед, которую футболисты Эвертона добыли в компенсированное ко второму тайму время в последнем туре АПЛ благодаря голу Калверта-Льюина (3:3). Тогда подопечные Карло Анчелотти в очередной раз доказали, что готовы составить серьезную конкуренцию абсолютно любому сопернику в высшем дивизионе Англии.

Что касается Тоттенхэма, команда Жозе Моуриньо в последнее время только разочаровывает своих болельщиков и уступает не только прямым конкурентам за высшие места в турнирной таблице, но и аутсайдерам английского первенства.

Помимо заслуженных поражений от Челси и Ливерпуля, "шпоры" также оказались бессильными против Брайтона. Тем не менее, с возвращением на поле главного бомбардира команды Харри Кейна Тоттенхэм в прошлом туре уверенно обыграл Вест Бромвич, однако оценивать нынешнюю форму клуба из Северного Лондона на фоне одной из худших команд АПЛ никак нельзя. Не секрет, что Эвертон — на порядок сильнее соперник, чем "дрозды". Это касается не только качества подбора футболистов, но и игрового аспекта.

По версии букмекеров, фаворита предстоящего противостояния выделить весьма непросто. Так, на победу Эвертона предлагается коэффициент 2,75, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 2,65. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,25.

Не сыграют: Гбамен — Ло Чельсо, Регилон.

Под вопросом: Хамес, Аллан, Пикфорд — Алли, Орье.