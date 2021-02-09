Англия

Капитан Вест Хэма помешал нидерландскому хавбеку быстро вбросить мяч в концовке первого тайма.

В поединке 1/8 финала Кубка Англии между Манчестер Юнайтед и Вест Хэмом произошел спорный эпизод, который оказался вне внимания главного арбитра встречи Пола Тирни.

В конце первого тайма капитан "молотобойцев" Марк Нобл помешал полузащитнику "красных дьяволов" Донни Ван де Бееку вбросить мяч с боковой линии, тем самым быстро развить атаку своей команды.

Нобл оттолкнул соперника, тогда как арбитр решил проигнорировать данный эпизод и не зафиксировал нарушение правил.

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