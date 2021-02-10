Англия

ПСЖ готов подписать испанца, если тот покинет Реал на правах свободного агента.

Центральный защитник Серхио Рамос может покинуть мадридский Реал в конце текущего сезона ввиду истекающего контракта. "Сливочные" не могут договориться с футболистом о продлении действующего соглашения, что не могло не вызвать интерес со стороны лучших клубов Европы.

Тем не менее, как сообщает журналист Фабрицио Романо, в списке заинтересованных в 34-летнем испанце команд отсутствует Манчестер Юнайтед, который никак не контактировал с агентом игрока для обсуждения будущего трансфера и планирует определиться с кандидатурой на усиление позиции центрбека в ближайшие месяцы.

При этом отмечается, что в услугах Серхио Рамоса заинтересован Пари Сен-Жермен, однако парижский гранд готов подписать капитана "сливочных" только на правах свободного агента.

В текущем сезоне Серхио Рамос провел в футболке Реала 18 поединков во всех турнирах, в которым ему удалось отметиться тремя голами и одной результативной передачей.

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