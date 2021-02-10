Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Англии.

Манчестер Сити пробился в четвертьфинал Кубка Англии благодаря уверенной победе над Суонси со счетом 3:1.

Благодаря этой победе "горожане" стали первой командой из элитного дивизиона Англии, которая смогла выиграть 15 матчей подряд во всех турнирах.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Суонси — Манчестер Сити 1:3

Голы: Уиттакер, 77 — Уокер, 30, Стерлинг, 47, Жезус, 50.

Суонси: Вудмен — Кабангу, Латибодьер, Гуехи (Бидвелл, 66) — Робертс (Фримен, 66), Фултон, Граймс, Мэннинг — Данда (Хурихейн, 77) — Лоу (Арриола, 65), Моррис (Уиттакер, 66)

Манчестер Сити: Стеффен — Уокер, Гарсия, Лапорт, Мэнди — Гюндоган (Дойл, 57), Родри (Гомес, 72) Силва (Фоден, 66) — Торрес, Жезус, Стерлинг (Марез, 56)

Предупреждения: Кабангу, Данда