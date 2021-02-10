Англия

Брайтон и Бристоль Сити завершили участие в турнире.

Завершился очередной поединок 1/4 финала Кубка Англии, в котором Лестер сошелся в домашнем противостоянии с Брайтоном.

Благодаря единственному голу Ихеаначо в компенсированное ко второму тайму время "лисы" сумели одержать победу в этом матче и пробиться в следующую стадию турнира.

Лестер — Брайтон 1:0

Гол: Ихеаначо 90+5

В параллельном поединке Шеффилд Юнайтед встретился с Бристоль Сити.

"Клинки" вышли в четвертьфинал Кубка Англии благодаря реализованному пенальти, тогда как их соперник доигрывал встречу в меньшинстве.

Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити 1:0

Гол: Шарп 66 (пен.)

Удаление: Моусон, 65