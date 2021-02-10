Брайтон и Бристоль Сити завершили участие в турнире.
Футболисты Лестера, Getty Images
10 февраля 2021, 23:35
Завершился очередной поединок 1/4 финала Кубка Англии, в котором Лестер сошелся в домашнем противостоянии с Брайтоном.
Благодаря единственному голу Ихеаначо в компенсированное ко второму тайму время "лисы" сумели одержать победу в этом матче и пробиться в следующую стадию турнира.
Лестер — Брайтон 1:0
Гол: Ихеаначо 90+5
В параллельном поединке Шеффилд Юнайтед встретился с Бристоль Сити.
"Клинки" вышли в четвертьфинал Кубка Англии благодаря реализованному пенальти, тогда как их соперник доигрывал встречу в меньшинстве.
Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити 1:0
Гол: Шарп 66 (пен.)
Удаление: Моусон, 65