Победитель определился лишь по итогам дополнительного времени.
Футболисты Эвертона, Getty Images
11 февраля 2021, 00:53
Завершился очередной поединок 1/8 финала Кубка Англии, в котором Эвертон принимал на своем поле Тоттенхэм.
Команды устроили настоящую голевую перестрелку на футбольном поле, а подопечным Жозе Моуриньо неоднократно удавалось вернуть равновесие в счете по ходу встречи.
Тем не менее, по итогам основного времени Эвертону и Тоттенхэму выявить сильнейшего так и не удалось (4:4), поэтому поединок перешел в овертаймы.
Уже на 97-й минуте встречи Бернард отправил мяч в сетку ворот "шпор", благодаря чему команда Карло Анчелотти пробилась в четвертьфинал старейшего футбольного турнира в мире.
Эвертон — Тоттенхэм 5:4 (ОТ)
Голы: Калверт-Льюин, 36, Ришарлисон, 38, 68, Сигурдссон, 43 (пен.), Бернард, 97 — Санчес, 3, 57, Ламела, 45+3, Кейн, 83.
Эвертон: Ольсен — Годфри, Мина, Кин, Динь (Холгейт, 107) — Дэвис, Дукуре, Сигурдссон — Ивоби (Бернард, 70), Калверт-Льюин (Коулман, 55), Ришарлисон.
Тоттенхэм: Льорис — Доэрти (Сиссоко, 99), Алдервейрелд, Санчес, Дэвис — Ндомбеле (Уинкс, 90), Ламела (Винисиус, 98), Хейбьерг — Бергвейн (Кейн, 53), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Алли, 77).
Предупреждения: Сигурссон, Мина, Ришарлисон, Динь — Алли, Кейн.