Англия

Дорогостоящий голкипер лондонского Челси получит шанс показать себя в предстоящей кубковой игре.

В рамках пятого тура Кубка Англии (стадия 1/8 финала), лондонский Челси проведет гостевой поединок против представителя Чемпионшипа — Барнсли. Учитывая общую напряженность текущего сезона, а также желание опробовать футболистов ближайшего резерва в новом для себя клубе, наставник "синих", Томас Тухель, дал обещание предоставить игровое время футболиста ближайшего резерва, которые испытывали явные проблемы с недостатком игровой практики в его первых матчах на новом месте работы.

В этот перечень, помимо прочих, попали Нголо Канте, Билли Гилмор, Хаким Зийех и голкипер Кепа Аррисалабалага. Относительно последнего, немецкий наставник успел забросить удочку, сказав, что предстоящая игра может стать "отправной точкой в новой странице истории для испанского футболиста".

26-летний Кепа в момент своего трансфера в стан "пенсионеров" стал наиболее дорогим голкипером мира, а Челси был вынужден заплатить за него баскскому Атлетику баснословные 71,6 млн фунтов стерлингов. Однако дела у испанца на Британских островах не пошли практически с самого начала — четыре пропущенных мяча в шести стартовых поединках за новый клуб. Игрок попал под обструкцию со стороны предшественника Тухеля, Фрэнка Лампарда, но, по всей видимости, в изменившихся условиях получит новый шанс зарекомендовать себя с лучшей стороны.

"Мы детально изучили его персональные проблемы в предыдущих матчах, — заявил на предматчевой пресс-конференции главный тренер Челси, — Вполне возможно, что обстоятельства его трансфера слишком давят на его состояние. Большим плюсом для него является то, что у него нет никакого бэкграунда в отношениях со мной. Это большая привилегия.

Если вы совершаете ошибки, все это видят и говорят об этом, поэтому вам необходимо много сил и характера для борьбы с этой реакцией. Я вижу все необходимые качества в этом плане у всех трех наших голкиперах. Я абсолютно верю в Аррисабалагу и считаю, что он может все исправить.

В матче против Барнсли у него появится шанс, и я очень надеюсь, что он не станет его недооценивать. Я хочу, чтобы он сыграл на высоте предстоящий матч. Ему нужно показать мне и всем окружающим, что он готов стать "первым номером" в сборной Испании".

Игра Барнсли — Челси состоится 11 февраля, начало в 22:00 по киевскому времени.