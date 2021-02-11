Безответные голы Ингза и Армстронга принесли "святым" победу.
Вулверхэмптон - Саутгемптон, Getty Images
11 февраля 2021, 21:51
Завершился поединок 1/8 финала Кубка Англии, в котором Вулверхэмптон принимал на своем поле Саутгемптон.
Благодаря двух безответным мячам, авторами которых стали Ингз и Армстронг, "святые" пробились в следующую стадию турнира.
Вулверхэмптон — Саутгемптон 0:2
Голы: Ингз, 50, Армстронг, 89
Вулверхэмптон: Радди, Хувер, Кастро (Аит-Нури, 46), Килмен, Саисс, Моутинью, Дендонкер, Гиббс-Уайт (Траоре, 63), Рубен Невеш, Витинья (Нету, 69), Фабиу Силва (Виллиан Жозе, 64).
Саутгемптон: Форстер, Салису, Беднарек, Бертран, Уокер-Питерс, Армстронг, Уорд-Проуз, Ромеу, Дженепо (Телла, 87), Редмонд, Ингз (Адамс, 83).
Предупреждения: Гиббс-Уайт, Траоре — Уолкер-Петерс, Ромеу.