"Пенсионеры" пробились в четвертьфинал старейшего футбольного турнира.
Барнсли - Челси, Getty Images
11 февраля 2021, 23:54
В поединке 1/8 финала Кубка Англии Бансли принимал на своем поле Челси.
Несмотря на статус фаворита, для "пенсионеров" этот матч не стал легкой прогулкой.
Победителя же определил единственный гол Абрахама на 64-й минуте, благодаря которому подопечные Томаса Тухеля пробились в следующую стадию турнира.
Барнсли — Челси 0:1
Гол: Абрахам, 64
Барнсли: Коллинз — Бриттан (Уильямс, 73), Сиббик (Золльбауэр, 76), Андерсен, Гелик — Моуэтт, Кейн (Палмер, 73), Стайлз — Вудроу, Адебойеджо (Дайк, 59), Чаплин (Фризер, 59).
Челси: Кепа — Алонсо (Джеймс, 46), Зума, Эмерсон, Кристенсен (Рюдигер, 46) — Гилмор, Зиеш (Анджорин, 69), Канте — Пулишич (Ковачич, 80), Абрахам, Хадсон-Одои.