Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В поединке 1/8 финала Кубка Англии Челси отправился в гости к Барнсли и добыл непростую победу с минимальным счетом.

Единственный гол в поединке в середине второй половины игры забил нападающий Тамми Абрахам.

Обзор матча:

Барнсли — Челси 0:1

Гол: Абрахам, 64

Барнсли: Коллинз — Бриттан (Уильямс, 73), Сиббик (Золльбауэр, 76), Андерсен, Гелик — Моуэтт, Кейн (Палмер, 73), Стайлз — Вудроу, Адебойеджо (Дайк, 59), Чаплин (Фризер, 59).

Челси: Кепа — Алонсо (Джеймс, 46), Зума, Эмерсон, Кристенсен (Рюдигер, 46) — Гилмор, Зиеш (Анджорин, 69), Канте — Пулишич (Ковачич, 80), Абрахам, Хадсон-Одои.