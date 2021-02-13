Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс центрального матча 24-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в центральном матче 24-го тура Премьер-лиги Манчестер Сити примет на своем поле Тоттенхэм.

Манчестер Сити — Тоттенхэм

Суббота, 13 февраля, 19:30. Этихад, Манчестер. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Еще в первом круге Тоттенхэм сумел добыть победу в домашнем ноябрьском противостоянии с Манчестер Сити, а сегодня статус безоговорочного фаворита "горожан", по крайней мере на бумаге, трудно поставить под сомнение. Подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе пять очков отрыва от ближайшего преследователя и один матч в запасе. "Шпоры" же пребывают далеко не в лучшей форме, что стоило им места в еврокубковой зоне. Перед 24-м туром они идут лишь восьмыми.

Интересно, что в последний раз Манчестер Сити терпел поражение как раз таки в том самом ноябрьском поединке с Тоттенхэмом, после чего "горожане" продемонстрировали невероятную успешную серию из 22-х матчей кряду. Более того, нельзя не отметить, что коллективу Гвардиолы покорился рекорд английского футбола. Манчестер Сити стал первой командой из элитного дивизиона Англии, которая смогла выиграть 15 матчей подряд во всех турнирах. Сейчас ребята из Этихад — главные претенденты на чемпионство, хотя сам Гвардиола отшучивается и просит общественность не загадывать на этот счет раньше времени.

В стане Тоттенхэма, конечно, далеко не все так радужно, как у его будущего соперника. Помимо вылета из Кубка Англии от Эвертона в фееричном и результативном противостоянии по итогам дополнительного времени (5:4), подопечные Жозе Моуриньо переживали серию из трех поражений в АПЛ, которая прервалась в последнем туре благодаря уверенной победе над Вест Бромвичем, командой из зоны вылета.

Нельзя не отметить, что недавние неудачи пришлись на поединки против далеко не самых простых соперников (пусть и пребывающих в нелучшей форме), однако обыграть Тоттенхэм удалось не только Ливерпулю и Челси с его новым главным тренером в лице Томаса Тухеля, но и команде из нижней части турнирной таблицы — Брайтону (хотя причина столь низкого положения коллектива Поттера — плохая реализация и недобор очков).

"Чайки" оказались сильнее клуба из Северного Лондона не только по счету, но и по самой игре, в ходе которой прагматичный футбол Моуриньо оказался абсолютно бесполезным оружием. Против Ман Сити португальскому специалисту необходимо задействовать нечто новое из своего арсенала и перестать надеяться на ранний/поздний гол после одной удачной атаки. Иначе мы увидим сиквел, скажем, поединка 20-го тура с Ливерпулем и, возможно, последующие изменения в тренерском штабе "шпор".

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,35, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 8,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,60.

Не сыграют: Де Брюйне, Аке, Агуэро, Фернандиньо — Ло Чельсо, Регилон.

Под вопросом: Диаш, Родриго — Орье, Бэйл.

прогноз 3:1

Никита Евтушенко, Football.ua