Англия

Наставник Манчестер Сити в шутливой форме высказался о шансах своей команды на чемпионство.

Манчестер Сити пробился в четвертьфинал Кубка Англии благодаря уверенной победе над Суонси со счетом 3:1. После данного успеха главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола посетил пресс-конференцию, во время которой высказался в шутливой форме о шансах своей команды на чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

"Два или три месяца тому назад мы не участвовали вообще ни в чем: у нас не было шансов ни на чемпионство, ни на попадание в Лигу чемпионов. Теперь положение дел изменилось. Мы готовы, так что, может, нам больше не стоит выходить на матчи в Премьер-лиге, потому что мы уже чемпионы. Я не понимаю, зачем нам сначала играть с Тоттенхэмом, а потом – с Эвертоном? Я не понимаю этого, ведь мы уже чемпионы".

"Я понимаю, почему общественность начитает поднимать тему чемпионства, но ничто не вечно, ничто не идеально. Наши прошлые успехи совсем не означают то, что мы продолжим побеждать и в будущем. Нужно концентрироваться на следующем матче. Всю свою карьеру со всеми командами я придерживался только такой позиции. Нынешняя ситуация не является исключением из правил", — приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Суонси — Манчестер Сити вы можете на Football.ua.