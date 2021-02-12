Англия

Хавбек Манчестер Сити получил награду по итогам января 2020 года.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган признан лучшим тренером января в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Немецкий хавбек в прошлом месяце забил пять голов за "горожан" в рамках высшего дивизиона Англии, чем помог своей команде добыть шесть побед подряд и занять безоговорочную первую строчку в турнирной таблице.

Илкай Гюндоган впервые в своей карьере стал лучшим игроком месяца в Премьер-лиге. Также он стал первым футболистом Ман Сити после Серхио Агуэро с января 2020 года, который получил данную награду.

В текущем сезоне 30-летний немец провел в футболке "горожан" 25 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 11 голов и отдать 2 результативные передачи.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.