Англия

Хавбек "лисиц" выразил желание вновь выступать за национальную команду.

Полузащитник Лестера Джеймс Мэддисон намерен вернуться в национальную сборную Англии, за которую выступал до 2019-го года.

"Мне кажется, что сейчас я достоин быть там. Я хочу получить шанс попасть туда. Я не собираюсь скрывать того, что очень хочу вернуться в сборную Англии.

Представлять свою страну — лучшее чувство, которое я испытывал. Ради этого я ежедневно тружусь и остаюсь после окончания тренировок. Я хочу помочь Лестеру и вернуться в национальную сборную", – цитирует Мэддисона BBC.

Ранее сообщалось, что Мэддисон впервые в карьере забил в трех матчах Лестера подряд.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.