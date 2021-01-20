Англия 20 января 2021, 12:58 Мэддисон забил в трех матчах Лестера подряд Это впервые в карьере англичанина. Джеймс Мэддиссон, Getty Images 20 января 2021, 12:58 Хавбек Лестера Джеймс Мэддисон забил гол в поединке 18-го тура английской Премьер-лиги против Челси. Данный матч стал третьим кряду для англичанина, в которых он сумел отличиться. По информации Opta, подобное в карьере 23-летнего полузащитника случилось впервые. В 17 матчах текущего сезона Джеймс Мэддисон забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лестер — Челси. Люди Джеймс Мэддисон Команды Лестер Сити Челси Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте