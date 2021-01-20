Англия

Это впервые в карьере англичанина.

Хавбек Лестера Джеймс Мэддисон забил гол в поединке 18-го тура английской Премьер-лиги против Челси.

Данный матч стал третьим кряду для англичанина, в которых он сумел отличиться. По информации Opta, подобное в карьере 23-летнего полузащитника случилось впервые.

В 17 матчах текущего сезона Джеймс Мэддисон забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лестер — Челси.