Англия

Норвежский специалист высказался о своем экс-подопечном.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился мыслями об успехах нападающего Боруссии Д Эрлинга Холанда.

"Я слежу за Эрлингом и никогда этого не скрывал. Его ждет великолепная карьера – как в сборной Норвегии, так и в его клубе. Он демонстрирует невероятные показатели в Боруссии. Посмотрим, что из этого выйдет. Здорово, что он со всем справляется.

Манчестер Юнайтед сделает все, чтобы стать лучшим клубом, а он сделает все, чтобы стать лучшим игроком. Где он окажется в итоге? Пока не хочу загадывать. Я желаю ему всего наилучшего. Выбор зависит от него", – приводит слова Солскьяера VG.

Отметим, что Солскьяер работал с Холандом в норвежском Мольде в 2017-2019-м годах.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д не собирается продавать Холанда даже в случае невыхода в Лигу чемпионов.

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